  • BIST 2.311,40
  • Altın 912.575
  • Dolar 14.6854
  • Euro 16.1056
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı

»
TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Nisan 2022 Pazartesi gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.
TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Nisan’a ait verilere göre, 236 bin 343 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 12 bin 647 yeni vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Nisan verilerine göre, dün 211 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 9 bin 21 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 bin 312 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de 9 bin 021 pozitif vaka, 38 kişi hayatını kaybetti03 Nisan 2022 Pazar 21:12
  • Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı'nın Beyoğlu polemiği... Kemancı ve Roxy gitti humus geldi03 Nisan 2022 Pazar 20:55
  • Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu03 Nisan 2022 Pazar 19:47
  • AKP seçim çalışmaları için 2 şirketle görüşüyor: “2023 seçimleri bir yol ayrımı ve kırılma noktası, tüm imkânlar zorlanacak”03 Nisan 2022 Pazar 18:19
  • Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Barajın altında kaldı...03 Nisan 2022 Pazar 10:44
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajı02 Nisan 2022 Cumartesi 21:52
  • TC Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte coronada son durum02 Nisan 2022 Cumartesi 21:16
  • Polis ayağa kalktı, Soylu geri adım sinyali verdi02 Nisan 2022 Cumartesi 16:28
  • Sedat Peker davasında yeni karar01 Nisan 2022 Cuma 23:48
  • Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı01 Nisan 2022 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti