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TEKNOFEST KKTC öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC öncesi Lefkoşa’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TEKNOFEST KKTC öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC öncesi Lefkoşa’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında teknoloji ve yenilik odaklı bu önemli organizasyonun geleceği ve KKTC’deki etkileri yapılan sunumlarla ele alındı.

TEKNOFEST KKTC kapsamında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ilk oturumuna, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, ilkokul, ortaokul ve liselerden idareciler ile öğretmenler katıldı. TEKNOFEST hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştiren Muhammet Saymaz, festivalin gençler üzerindeki olumlu etkisine ve teknoloji alanındaki oluşturduğu fırsatlara dikkat çekti. Toplantıda konuşma gerçekleştiren KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise TEKNOFEST’in KKTC için önemini vurgulayarak, okulları ve takımları maddi ve manevi her anlamda desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin ve Türk milletinin kendi üretim kabiliyetlerini artırmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturuma, YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Daire Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ve KKTC’de yer alan üniversitelerin temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda konuşma gerçekleştiren YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arası koordinasyonda aktif rol oynayacaklarını belirtti.

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