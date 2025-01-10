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TEKNOFEST Rüzgarı Kuzey Kıbrıs’ta Esti!

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Dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenleniyor. Yakın Doğu Koleji’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, öğrencilere büyük bir heyecan ve motivasyon kazandırdı!
TEKNOFEST Rüzgarı Kuzey Kıbrıs’ta Esti!

TEKNOFEST Rüzgarı Adamızda!

Her yıl yüz binlerce genci bilim ve teknoloji projeleri ile buluşturan, dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs’ı saran TEKNOFEST rüzgarı bugün Yakın Doğu Keleji’nde esti!

Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencilerine yönelik düzenlenen TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilim Lefkoşa yetkililerinden Ömür Sayılı’nın TEKNOFEST ile bilgi verdiği toplantıya 500’ün üzerinde öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Yarışmaların kapsamı ve projelerin detayları konusunda bilgi alan öğrenciler, TEKNOFEST’e katılma yolunda büyük bir heyecan ve motivasyon kazandı.

Teknofest Heyecanı Büyüyor!

Bilim Lefkoşa yetkilisi Ömür Sayılı, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencilerine yönelik sunumunda, bu yılki TEKNOFEST hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Yarışmalara nasıl katılım sağlanabileceği, projelerin nasıl hazırlanacağı ve organizasyonun sunduğu fırsatlar üzerine detaylı bir anlatım yapan Sayılı, gençleri bu prestijli festivale katılmaya teşvik etti.

TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinin adadaki gençler için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurgulayan Sayılı, bu tür bilgilendirme etkinliklerinin, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırdığını ve onların uluslararası arenada başarı gösterebilecek projeler geliştirmelerine ilham verdiğini ifade etti.

Gençlerin teknolojiyle buluşmasını teşvik eden TEKNOFEST, aynı zamanda milli teknoloji hamlesini destekleyen en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar; robotik, yapay zeka, insansız hava araçları, enerji, çevre teknolojileri, uzay ve havacılık gibi birçok alanda gençlerin hayal gücünü gerçeğe dönüştürmesini sağlıyor. Festivale katılan ekipler, hem kendilerini geliştiriyor hem de ulusal ve uluslararası arenada kendilerini gösterme şansı yakalıyor.

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