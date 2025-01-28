Teknoloji dünyası onu konuşuyor: 4 soruda DeepSeek

Çin merkezli yeni bir yapay zeka uygulaması, hem teknoloji hem de ekonomi dünyasının gündemine oturdu. Peki DeepSeek nedir, diğer yapay zeka şirketlerinden farklı ne ve neden ABD ekonomisinde depreme sebep oldu? İşte cevaplar.

Çinli şirket DeepSeek tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu, ABD’de Ocak ayında piyasaya sürülmesinin ardından hızla Apple'ın mağazasında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi.

Uygulamanın ani popülaritesi ve DeepSeek'in, ABD merkezli yapay zeka şirketlerine kıyasla rapor edilen düşük maliyetleri, finansal piyasaları karıştırdı.

Silicon Valley girişim sermayesi yatırımcısı Marc Andreessen, DeepSeek'i yapay zeka alanındaki "en inanılmaz ve etkileyici atılımlardan biri" olarak övdü.

Şirket, en son yapay zeka modellerinin, ABD'deki endüstri lideri modellerle - örneğin ChatGPT ile - aynı seviyede olduğunu, ancak maliyetin çok daha düşük olduğunu belirtiyor.

Uygulamanın arkasındaki araştırmacılar, bunu inşa etmenin yalnızca 6 milyon dolara mal olduğunu ve bu miktarın ABD'deki yapay zeka şirketlerinin harcadığı milyarlarca dolara kıyasla çok daha düşük olduğunu söylüyor.

Peki DeepSeek neden bu kadar gündem oldu. Gelin merak edilen soruların cevaplarına birlikte bakalım.

DeepSeek nedir?

DeepSeek, tıpkı ChatGPT gibi soruları yanıtlayan bir yapay zeka sohbet robotu. Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan aynı isimli yapay zeka şirketine ait.

Şirket Temmuz 2023'te kuruldu, ABD'de 10 Ocak'a kadar piyasaya sürülmedi.

DeepSeek, ChatGPT ile aynı seviyede görevler yerine getiriyor, ancak çok daha düşük bir maliyetle geliştirildi ve daha az kaynak kullanıyor.

10 Ocak 2025'te şirket, ilk ücretsiz sohbet botu uygulamasını piyasaya sürdü ve 27 Ocak'a kadar bu uygulama, ABD'deki iOS App Store'da ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi.

DeepSeek'in daha büyük ve köklü rakiplerine karşı elde ettiği başarı, "yapay zekayı alt üst etmek" olarak tanımlandı ve "küresel bir yapay zeka uzay yarışı olarak ortaya çıkan ilk atış" olarak nitelendirildi.

DeepSeek kim tarafından kuruldu?

DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng.

Zhejiang Üniversitesi'nden elektronik bilgi mühendisliği ve bilgisayar bilimi alanlarında derecelerle mezun olan Liang hakkında pek fazla şey bilinmiyor.

Kendisi, yatırım kararları almak için finansal verileri analiz etmek için yapay zeka kullanan High-Flyer adlı bir yatırım fonunun CEO'su.

Çin'e ihracatı yasaklanan Nvidia A100 çiplerinden biriktirdiği bir stok oluşturduğu iddia ediliyor.

Uzmanlar, bazı tahminlere göre 50 bine kadar olduğu söylenen bu çip koleksiyonunun, Liang'ın DeepSeek'i başlatmasına yol açtığını ve bu çipleri, ithalatı hala mümkün olan daha ucuz ve düşük kaliteli çiplerle birleştirerek kullanmaya karar verdiğini düşünüyor.

Neden Nvidia gibi Amerikan şirketlerini etkiliyor?

DeepSeek, Nvidia'nın ürettiği çiplerden çok daha uygun fiyatlı, daha az gelişmiş yarı iletken çipleri kullanıyor.

DeepSeek'in, çipleri ABD'li rakiplerinin maliyetinin çok daha düşük bir kısmına geliştirildiği, yani yüz milyonlarca dolar daha az harcandığı bildiriliyor; bu da Amerika'nın yapay zeka hakimiyetinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Şirketin olası düşük maliyetleri, 27 Ocak'ta finansal piyasaları karıştırdı ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq, dünya çapındaki çip üreticileri ve veri merkezlerini içeren geniş bir satış dalgasıyla yüzde 3'ten fazla düşüş yaşadı.

Yapay zekayı çalıştıran güçlü çipleri üreten ABD merkezli Nvidia, en kötü etkilenen şirket gibi görünüyor.

Pazartesi günü şirket, piyasa değerinde yaklaşık 600 milyar dolar kaybetti ve bu, ABD tarihinde herhangi bir şirket için yaşanan en büyük tek günlük düşüş anlamına geliyor.

Forbes'te yer alan habere göre, Nvidia piyasa kapitalizasyonu ile ölçüldüğünde dünyanın en değerli şirketiydi, ancak Pazartesi günü piyasa değeri 3.5 trilyon dolardan 2.9 trilyon dolara düşerek Apple ve Microsoft'un ardından üçüncü sıraya geriledi.

Bu çiplerin başarısı, daha büyük bütçelerin ve üst düzey çiplerin yapay zekayı ilerletmenin tek yolu olduğu inancını sarsıyor.

Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Şirketin yapay zeka uygulaması, Apple'ın App Store'unda ve internet sitesinde indirilebilir durumda.

Ücretsiz olan bu hizmet, hızlı bir şekilde ABD Apple mağazasında en çok indirilen uygulama haline geldi

Uygulama tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de kullanıma sunuldu. Kullanıcılar Türkçe olarak uygulamayı kullanabiliyor.

Ancak bazı kullanıcıların kaydolmada zorluk yaşadığına dair raporlar da bulunuyor.