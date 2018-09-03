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Telefonu yavaşlayanlar dikkat ! Dolandırılıyor olabilirsiniz

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Telefonunuzda yavaş çalışma, pil ömrü, ısınma gibi sorunlar yaşanıyorsa, cihazınız tehdit altında olabilir.
Telefonu yavaşlayanlar dikkat ! Dolandırılıyor olabilirsiniz

Akıllı telefonlarda hack olayları ile ilgili haberler sık sık basının gündemine geliyor. Bilindiği gibi kripto para madencileri bu işlemler için bilgisayarlar kullanıyor, akıllı telefonlar da bilgisayar sisteminden çok da uzak olmayan bir şekilde çalıştığı içni kripto madencilerin hedefinde olabiliyor.

TELEFONU YAVAŞLAYANLAR DİKKAT!

Shiftdelete.net'in haberine göre, kripto madencilerin bulduğu yeni zararlı yazılımlar, birden fazla Android akıllı telefonun kontrolünü ele geçirip işlem gücünü birbirine bağlıyor. Yazılım tek başına değil, birden fazla telefonda aktif olduğu için, kullanıcılar farkında bile olmadan bu durumdan etkilenebiliyorlar.

GOOGLE PLAY’DEKİ OYUNLARA YÖNELDİLER

Bug Swasher isimli oyun bu noktada önemli bir örnek. Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen bu oyun, kullanıcılar farklında bile olmadan, telefonları kripto maden ocağına çeviriyor. Temmuz ayında Google'ın kripto para madenciliği yapan uygulamalara Google Play‘de yasak koymasının ardından, madenciler zararlı yazılımları popüler uygulamalara gizleyerek, bu işi devam ettirmeye başladılar.

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