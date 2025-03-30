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Telefonun bir özelliğini kapatmak beyni 10 yıl gençleştiriyor

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Araştırmacılar yeni bir çalışmada telefondaki bir özelliği kapatmanın beynin yaşlanmasını tersine çevireceğini öne sürüyor.
Telefonun bir özelliğini kapatmak beyni 10 yıl gençleştiriyor

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, insanların akıllı telefonlarındaki bir özelliği kapatarak beyin yaşlanmasının tersine çevrilebileceğini iddia ediyor.

400 kişinin yer aldığı araştırmada bilim insanları, katılımcılardan internete erişimlerini kısıtlayan bir uygulama indirmelerini istedi.

Katılımcılar söz konusu uygulamayı indirdiklerinde başkalarına mesaj yollayıp arama yapmaya devam edebiliyordu. Ancak sosyal medya platformları gibi internet gerektiren uygulamalar bir süreliğine ulaşılamaz hale geliyordu.

İKİ HAFTA İNTERNETSİZ KULLANDILAR

Çoğu 30'lu yaşlarında olan katılımcılar akıllı telefonlarını iki hafta boyunca internetsiz kullandı.

Araştırmacılar grubu ikiye ayırdı: İlk grup ilk iki hafta uygulamayı kullanırken, ikinci grup ilk iki hafta telefonlarını internet bağlantısıyla kullanıp sonraki iki hafta internet engelleyici uygulamayı indirdi.

Çalışma sonucunda katılımcıların ekrana bakma süresinin büyük ölçüde etkilendiği görüldü. İlk grupta telefon kullanımının neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.

BEYİNLERİ 10 YAŞ GENÇLEŞTİ

Deney sonlandığında katılımcılardan bir anket doldurması istendi. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların odaklanma yetisinin 10 yaş daha genç kişilerinkine eşdeğer olduğu tespit edildi.

Yüzde 90'ının ise akıl sağlığı ve genel memnuniyetinde düzelmeler olduğu görüldü.

Çalışmayı yapan British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar "Mobil internetin sunduğu pek çok faydaya rağmen dijital dünyayla sık bağlantıyı azaltmanın pozitif etkileri var. Telefonlardan iki haftalığına mobil interneti kaldırmanın akıl sağlığı ve odaklanmada kayda değer etkileri olduğuna dair kanıtlar sunuyor" dedi.

Araştırmacılar gelecekte belli uygulamaların kullanımını engelleyerek benzer bir etkinin görülüp görülmediğini incelemeyi planlıyor.

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