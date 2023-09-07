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‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik’te ilk gösterimini yaptı

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Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ dün 80’inci Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.
‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik’te ilk gösterimini yaptı

80’inci Venedik Film Festivali’nin ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde yarışan Tereddüt Çizgisi filminin prömiyeri dün akşam gerçekleşti.

İlk filmi ‘İki Şafak Arasında’ ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Nacar’ın yeni filminin galasına Nacar’la beraber oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu ve film ekibi katıldı.

Dakikalarca ayakta alkışlanan filmden sonra Nacar ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladılar.

Nacar, üç yıldır üzerinde çalıştığı filmiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Ekibimizle birlikte Venedik’te izlemek çok özel bir duyguydu. Umarım bundan sonra da Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde film seyirciyle buluşmaya devam eder ve dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar.”

Nacar’ın yazıp yönettiği, Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı Tereddüt Çizgisi’nde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor:

“İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatı, gündüzleri adliyede, geceleri ise hastanede solunum cihazına bağlı yaşayan annesinin yanında mekik dokuyarak geçmektedir. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet zanlısının karar duruşması gününde Canan; annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalır.”

Filmin dünya haklarını Shoplifters, The Square ve A War gibi uluslarlarası film kategorisinde Oscar
adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures aldı.

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