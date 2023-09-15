Teslimat Lefkoşa’da izleyiciyle buluşacak

Kıbrıs Türk Sineması’nı uluslararası alanda başarıyla temsil eden ödüllü kısa film “Teslimat”, yarın saat 20.00’de Lefkoşa Ara Bölge’deki Dayanışma Evi’nde halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecek.

Kıbrıs Türk Sineması’nı uluslararası alanda başarıyla temsil eden ödüllü kısa film “Teslimat”, yarın saat 20.00’de Lefkoşa Ara Bölge’deki Dayanışma Evi’nde halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecek.

Gösterim sonrası filmin yönetmeni Doğuş Özokutan ve yapımcısı Vasvi Çiftçioğlu’nun katılımıyla soru-cevap etkinliği de yapılacak.

Dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 15 ülkede 65 uluslararası festivalde gösterilen “Teslimat”ın sekiz ödülü bulunuyor.

“Teslimat” İtalya’dan “İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör”, İspanya’dan “En İyi Sosyal İçerikli Kısa Film”, “En İyi Uluslararası Kısa Film”, “En İyi Aktör” ve “En İyi Kısa Film”, ve ABD’den “En İyi Aktör” ödüllerini kazanmıştı.

İki kez Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) için, sekiz kez de İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde yarışan Teslimat, GOYA’ya akredite festivallerden ödül kazanan ilk ve tek Kıbrıs Türk filmi olma özelliğini taşıyor.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla tamamlanan film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için, bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde İzel Seylani var.

Dayanışma Evi’nin “Cinebur” ile iş birliği içinde düzenlediği açık hava gösteriminde, Teslimat’ın ardından Jonas Poher Rasmussen’in yönettiği Flee adlı uzun metrajlı filmin gösterimi de yapılacak.