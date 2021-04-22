Thodex'in kurucusu Özer iddiaları yalanladı: Algı yaratılmaya çalışılıyor, iş seyahatindeyim

Hakkında soruşturma başlatılan Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, şirket hakkında yapılan iddiaların mesnetsiz olduğunu belirten bir açıklama yaptı ve iş seyahati nedeniyle yurtdışında olduğunu söyledi.

Hakkında soruşturma başlatılan Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, şirket hakkında yapılan iddiaların mesnetsiz olduğunu belirten bir açıklama yaptı ve iş seyahati nedeniyle yurtdışında olduğunu söyledi.

Faruk Fatih Özer, perşembe günü Instagram hesabında yaptığı açıklamada, 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddialarına, "Yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeler yapmak için 19.04.2021 'de yurtdışına çıkmış bulunmaktayım." ifadeleriyle yanıt verdi.

Özer, Thodex'in yurt içi ve dışından çok sayıda yatırımcının dikkatini çektiğini ileri sürerek, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibariyle tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

"2 milyar dolar akla ve mantığa uyumayan bir tutar"

Thodex'in kurucusu, beraberinde kaçırdığı iddia edilen 2 milyar dolarlık kripto para hakkında, "Akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturulması kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'de kripto para platformlarının işlem hacminin söz konusu seviyede olmadığını söyleyen Özer, 700 bine yakın kullanıcıdan 30 bin kadarının işlemlerinde şüpheli olduğunu belirtti.

Faruk Fatih Özer, şirket hesaplarında banka giriş bedellerinin karşılığının bulunduğunu belirtti ve "Bu itibarla, hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyuruyorum." açıklamasında bulundu.

"Hesaplar netleştikten sonra sonra ödemeleri yapılacaktır"

Thodex Platformu'nun piyasa değerini 40 milyon dolar olarak duyuran Faruk Fatih Özer, "Bizim tespitlerimize göre 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır." dedi.

Özer, "Şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Thodex soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor.

Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulandı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği ve söz konusu www.thodex.com adlı sitenin yaklaşık 400 bin kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının yaklaşık 390 bininin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.