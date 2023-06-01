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TMT Derneği: Girne’ye bayrak dikemeyeceksiniz...

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, ‘yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta donanmamızın ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bayraklarını dikeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz.’ diyen Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Demokritos Zervakiz’e, “Hiç heveslenmeyin, boşuna be
TMT Derneği: Girne’ye bayrak dikemeyeceksiniz...

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Serez yaptığı yazılı açıklamada,  Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rumların  ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Kurduğunuz o Elen cumhuriyetinin ömrü bildiğiniz ama unutmuş ve unutmaya çalıştığınız gibi sadece beş gün sürmüştü. 20 Temmuz 1974 sabahı ‘bekledin ve gelmedi’ dediğiniz Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olarak Garanti Antlaşmasından doğan meşru haklarını kullanarak o beş günlük Elen Cumhuriyeti’ni başınıza yıktığını ve kaçacak delik aradığınızı ne çabuk unuttunuz.”

Kıbrıs Türkü’nü yok etme, topyekun imha etme  planlarından Türk ordusu ve onunla bütünleşen Mücahit Türk halkının kurtardığını vurgulayan Serez, şöyle devam etti:

“Biliniz ki, bu halk en az Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde yaşayan Rum halkı kadar eşit statüye sahip. Halk olarak  1960 Antlaşmalarından doğan hakları tanınmadan hiçbir resmi temas yapmamaya kesin kararlıdır ve bu karalılığımız defalarca en üst düzeyde tekrarlanmaktadır. Rum Polis Müdürlüğü’ne hediye ettiğiniz Girne Kalesi’ne Yunan bayrağının çekilmesini tasfir eden küçük tablo ile avunmaya, kahramanlık yapmağa devam ediniz Bay Zarvakis. Çünkü aslını asla ne Girne Kalesi’ne ve ne de KKTC sınırları içerisindeki hiçbir yere asmaya ve ne de bayrağımızı indirmeğe gücünüz yetmez. Artık çok geç, geçmiş ola.”

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