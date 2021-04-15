  • BIST 1.416
  • Altın 451,278
  • Dolar 8,0312
  • Euro 9,6178
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

"Tokyo Oyunları İptal Edilebilir"

» »
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini söyledi.
"Tokyo Oyunları İptal Edilebilir"

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini söyledi.

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan LDP Genel Sekreteri Nikai, ülke genelinde artan vaka oranlarının, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, ülkede vaka sayılarının artmasına bağlı olarak 4turnuvanın düzenlenmesini zora sokacak durumları yakın izlediğini belirtti.

Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydeden Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." diye konuştu.

Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5’i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Oto Cup'da zevkli maçlar10 Nisan 2021 Cumartesi 09:39
  • Dünya Oto Cup Başladı09 Nisan 2021 Cuma 11:44
  • KTAY Genel Kurul Toplantısı yapıldı08 Nisan 2021 Perşembe 11:18
  • Mağusa Spor Akademisi, Fikri Ataoğlu’nu Ziyaret Etti07 Nisan 2021 Çarşamba 14:02
  • Çiftçi ve yönetimi istifa etti26 Mart 2021 Cuma 10:52
  • Okçuluk Federasyonu Noktayı koyma kararı aldı25 Mart 2021 Perşembe 11:19
  • KKTF Başkanı Gazioğlu, Erhan Arıklı ile görüştü20 Mart 2021 Cumartesi 16:42
  • Sapsızoğlu: “Pandemi Dönemi Nedeniyle Çocuklar Sosyalleşme Sıkıntısı Yaşayıp, Yalnızlığa Büründü”15 Mart 2021 Pazartesi 12:52
  • “Tenı̇sı̇n Kralı̇çesı̇” Özel Vassıf’ın yaşamını anlatan belgesel hazırlandı09 Mart 2021 Salı 12:36
  • KKTF Uluslararası Tenis Semineri yapılıyor01 Mart 2021 Pazartesi 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti