Tozlu havanın etkisi sürüyor

Kıbrıs’ın da yer aldığı Ortadoğu ülkeleri Kuzey Afrika’dan taşınan tozun etkisinde.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, hava kirliliğine neden olan toz ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Üst atmosferdeki kuvvetli hava akımlarının Kuzey Afrika üzerinden toz taşımaya devam edeceğini belirten Güneş, “Toz taşınımı cumartesi günü biraz hafifleyecek ama pazar yeniden artacak. Tozlu havanın 4-5 gün daha etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Toz zerreciklerinin geniş bir alanda etkili olduğunu da ifade eden Güneş, Yunanistan, Türkiye gibi Ortadoğu’daki birçok ülkenin bu durumdan etkilendiğini kaydetti.