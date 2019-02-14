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Trafik kameraları için 1,5 milyon euro tazminat ödediler

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Rum kesiminde, hız tespit kameralarıyla ilgili sözleşmenin 2007’de feshedilmesine karar verilmesinin, Rum kesiminin yüklenici firmaya 1,5 milyon Euro tazminat ödemesiyle sonuçlandığı haber verildi.
Trafik kameraları için 1,5 milyon euro tazminat ödediler

Rum kesiminde, hız tespit kameralarıyla ilgili sözleşmenin 2007’de feshedilmesine karar verilmesinin, Rum kesiminin yüklenici firmaya 1,5 milyon Euro tazminat ödemesiyle sonuçlandığı haber verildi.

Sözleşmenin ortadan kaldırılmasından 12 yıl sonra, Rum kesimi ile firma arasında mahkeme dışında bir uzlaşma gerçekleştiğini yazan Fileleftheros, şirketin bahse konu kameralardan üretmeyi durdurduğunun tespit edilmesinin ardından, sözleşmeye 2007 yılında Rum kesimi tarafından son verildiğini anımsattı.

Şirketin sahip oldukları sözleşme temelinde yeni bir sistem kurmayı teklif ettiği, fakat hükümetin kabul etmediği de ifade edildi.

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