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Trafik kazası: Kiralık araçla boş araziye daldı

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Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde bu sabah erken saatlerde bir trafik kazası meydana geldi.
Trafik kazası: Kiralık araçla boş araziye daldı

Saat 06:00 sıralarında gerçekleşen kazada, Nosratollah Salehi (49) yönetimindeki ZRL 158 plakalı araç, Ötüken Çemberi’ni geçtikten sonra, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak boş araziye girdi.

Araç, daha sonra yol kenarında bulunan bir reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

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