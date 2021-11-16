TRT'den Masumlar Apartmanı kararı! Maç sırasında...

TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanına milli maç arası verilmeyecek. Dizi, bu akşam saat 19.00’de özetsiz bölümüyle yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle bir haftalığına yayın akışından kaldırıldığı belirtildi. Ancak yeni açıklanan yayın akışına göre, dizinin yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak.

Ancak TRT 1, 16 Kasım’daki yayın akışında Masumlar Apartmanı'nın 47. bölümüne de yer verdi. Dizi, bu akşam saat 19.00’de özetsiz bölümüyle yayınlanacak.