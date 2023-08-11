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TSK'da 187 general ve amiral ataması: İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanı oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay
TSK'da 187 general ve amiral ataması: İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanı oldu

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı.

2023 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) komuta kademesinin belirlenmesinin ardından orduda yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ağustos gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Özsert, 15 Temmuz'un ardından, eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı sanık Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenmişti. Gürak gibi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yakın çalışmış isimlerden olan Özsert, bir dönem Başbuğ ile Işık Koşaner'in özel sekreterliğini yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, üst kademe kamu yöneticiliklerinde yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımladı. Karara göre, 12 bakanlıkta yeni atamalar yapılırken, altı  bakanlıkta bazı üst düzey bürokratlar görevden alındı; Milli Savunma Bakanlığı'nın da üst kademelerine atamalar yapıldı. Erdoğan'ın imza attığı aynı kararda, TSK'da 187 general ve amiral ataması yapıldı. Yeni kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 38 generalin ataması yapıldı. Orgeneral İrfan Özsert ise Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Özsert, Selçuk Bayraktaroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesinin ardından Genelkurmay 2. Başkanı oldu. 

Başbuğ'un özel sekreterliğini yaptı, FETÖ davasında tanık olarak dinlendi: Van'ı gözaltına alıp karargâha döndük

Özsert, Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanı olduğu YAŞ kararıyla, korgenerallikten orgeneralliğe terfi ettirilmişti. Özsert, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Özsert de yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak gibi İlker Başbuğ'la yakından çalışan isimlerden. Eski Genelkurmay başkanları Işık Koşaner ile İlker Başbuğ'un özel sekreterliği yapan Özsert, 15 Temmuz'un ardından eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı sanık tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın yargılandığı davada da tanık olarak dinlenmişti. 

2018'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Özsert, sanık Tuğgeneral Van'ın, 16 Temmuz sabahı o dönem İncirlik Üssü'nde görevli Amerikalı Albay John Walker'dan kendisini Almanya'ya götürmesini talep ettiğini aktarmıştı.  Özsert, "Ercan Van'ın ABD'lilerin harekât merkezine girdiğini gören iki subayımızı çağırdım. Teslim olması için ikna edebileceklerini söylediler. Birlikte oraya gittik ve Bekir Ercan Van'ı gözaltına alıp karargâha döndük" demişti.

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