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TSK'da deprem! 5 general TSK'dan istifa etti

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İdlib'den sorumlu tümenin komutan ve komutan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 general TSK'dan istifa etti
TSK'da deprem! 5 general TSK'dan istifa etti

1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından TSK'da görev yapan 5 general istifa etti. İstifa eden generaller arasında İdlib'den sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni'nin komutan ve komutan yardımcısı da yer aldı. 

5 komutanın istifa haberi ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayınlandı. Haberi T24'e doğrulayan kaynaklar istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğunu vurgularken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrıldığına dikkat çekti. TSK'dan istifa eden komutanlar ve YAŞ kararlarının ardından atandıkları bölgeler şöyle: 

– Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı: 
YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı / Adana

– Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

– Tuğg. Ömer Faruk Özdemir
YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara
YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova

– Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Kilis – Eybeyli

– Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Adana

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