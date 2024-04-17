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Yerel seçimlerin ardından ilk grup toplantısında konuştu: Seçimin galibi Cumhur İttifakı

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AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır.
Yerel seçimlerin ardından ilk grup toplantısında konuştu: Seçimin galibi Cumhur İttifakı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Seçimin galibi Cumhur İttifakı'dır" mesajını verdi. 'Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir' diyen Erdoğan, "81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, "Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz bitti demeden bitmez, bitmeyecektir" dedi.

Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme yok sayma hakkı yoktur olamaz. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

"Biliyorsunuz 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri'ni gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri başarıya ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik."

'CUMHUR İTTİFAKI SON SEÇİMLERDEN ALNININ AKIYLA ÇIKMIŞTIR'

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Cumhur İttiifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bir sandık sınavını da başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir.

'SANDIKTAN ÇIKAN TAKDİR HANGİ YÖNDE OLURSA OLSUN...'

Sandığın gücüne güç katan her seçim Türkiye için tarihi bir kazanım demektir. Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme yok sayma hakkı yoktur olamaz. Bize oy versin vermesin iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını olumsuz etkilemiştir. 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

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