Adıyaman'da İSİAS duruşması bugün!

6 Şubat depremlerinde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor.
Mahkemede, teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçilecek. Şampiyon Meleklerin ailelerinin avukatları, iki tutuklunun tahliyesine karar verilen Gazi Üniversitesi teknik raporuna itirazda bulunarak mahkemeye; üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporunu sunacak.
Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki Kıbrıslı Türk öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden olmak üzere toplam 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel’le ilgili davanın ilk duruşması, 3-6 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş, mahkeme davanın ikinci duruşmasının bugün saat 09.00’da yapılmasına karar vermişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.