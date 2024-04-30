Bülent Arınç: Özgür Özel benim kahramanım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel ile FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde yaşananları ilk kez anlattı. Arınç, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için Özel'in devreye girdiğini belirterek, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam" ifadelerini kullandı.

22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, HaberTürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

FETÖ soruşturmasında tutuklanan, eski Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren babası Halit Tay'ın cenaze törenine özel izin alarak katılmıştı. 2016'daki cenazeye Bülent Arınç ve o dönemler CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılmıştı.



Arınç o cenazede yaşananları ilk kez anlatarak, "Yani bunu hiçbir yerde de anlatmadım. Eşimin amcasının oğlu Manisa'da sağlık müdürüydü. Daha sonra işte KHK ile görevden alındı. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Bizim amcamız, yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Amcamızın oğlunu elleri bağlı olarak cenazeye getirdiler. Özgür Özel de gelmiş. O zaman Manisa milletvekiliydi.

"Allah bin kez razı olsun"

Manisa'nın beş milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Ve bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Ve bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dağılmış. Ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım. Cenaze geldi, imam bulundu.



Getirdiler amcamızın oğlunu. Jandarma var başında. 'Efendim, kelepçeleri çözemeyiz' dediler. 'Nasıl çözemezsiniz? Bu nasıl Allahuekber diyecek ya? Babasının namazını kılacağız. Zaten otuz tane jandarma var orada. Elini çözsen ne olacak?' dedim. 'Efendim biz böyle talimat aldık.' dediler. Allah bin kere razı olsun. O benim kahramanımdır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerine elde ettiği sonucu değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarına bakarsak her parti kendi açısından başarılı olduğu nokta bulabilir. YRP'nin Urfa ve Yozgat'ı kazanmış olması bir başarı olarak kabul edilebilir. BBP de ben Sivas'ı kazandım diyebilir. Ama kümülatif olarak baktığımızda sadece iki parti var AKP ve CHP... Aldıkları adaylar ya aday olamamış ya da AKP'ye küsmüş adaylardı. Bunları AKP'nin karşısına çıkardılar. kızgınlıktan aday oldular. Bu kalıcı değil. bu şekilde aday olmuş ve kazanmış arkadaşların çoğu yarın bir gün tekrar kendi partilerine dönebilir. Bu AKP'nin de gücünü gösteriyor; oradan giden hala seçilebiliyor demek ki. İstanbul'da bizi desteklemiş olamlarını isterdik ama kendi adaylarıyla aldıkları oyu bize verseler yine bir faydaları yoktu. Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde faydalı olabilirdi bir tek.

Bu 50+1 meselesi partileri kimliksiz hale getirdi. Ne kadar oy taşıdıkları belli olmadan bir araya geliyorlar. Orada altılı masa, şurada sekizli masa... Bire muhtaç olmamak lazım."

"95'te Parlamento'ya girdim ve o zaman da yeni bir Anayasa yapma isteğimiz vardı"

Yeni Anayasa tartışmalarını değerlendiren Arınç, yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"95'te Parlamento'ya girdim ve o zaman da yeni bir Anayasa yapma isteğimiz vardı. O günkü Anayasa'nın nasıl daha realist olabileceği konusunda bir şey hazırlandı. Mevcut Anayasa'yı revize etmek ve demokratik bir Anayasa hazırlamak iddiamız vardı. 99'da da belki yapıldı ama 2002'de dedik ki bir iddiamız var. 70-80 maddeli, çağdaş, demokratik, paylaşımcı, temel haklara önem veren bir Anayasa olacak. Sadece yemin maddesinde kaç tane 've' geçiyor. Daha öz olabilir. Diğerlerinde de akort bozuldu. 175 madde artı geçici maddeler var. Yeni Anayasa'ya gerçekten ihtiyaç var. 80 Darbesi'nin üzerinden kaç yıl geçti biz hala bu Anayasa ile yönetilmeye müstahak değiliz."