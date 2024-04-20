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Erdoğan ve Hamas lideri Haniye, Dolmabahçe'de görüştü

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Heyetler arası görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı
Erdoğan ve Hamas lideri Haniye, Dolmabahçe'de görüştü

T.C. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. 

Heyetler arası görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. 

Erdoğan, 17 Nisan’da AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail saldırıları sonucunda çocuklarını ve torunlarını yitiren Haniye ile telefonda görüştüğünü ve hafta sonu kendisiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı konuşmada Hamas’ı Kuvayı Milliye’ye benzetmiş, Haniye için de “Filistin davasının lideri” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Nisan günü gazetecilerin Haniye ziyaretinin gündemine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı ve “Gündemi biz Sayın Haniye ile kendi aramızda tutalım ve ona göre adımlarımızı atalım” demişti. 

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