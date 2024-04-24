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Mehmet Şimşek’ten CNN International’da net mesaj: Enflasyon düşecek

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“Daha güçlü biçimde sahiplenildi”
Mehmet Şimşek’ten CNN International’da net mesaj: Enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomik programla enflasyonu düşüreceklerinin altını çizdi.

Bakan Şimşek, ABD’de finans çevreleriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

CNN International’a röportaj veren Şimşek, Türkiye’nin ulaşmayı hedeflediği enflasyon verilerine dikkati çekti.

Şimşek, “Enflasyon hedefimiz bu yılın sonu için yüzde 36, önümüzdeki sene yüzde 14 ve 2026 için de yüzde 9.” dedi.

“Enflasyon düşecek: Hedefe ulaşacağız”

Enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan para politikasının etkisini göstermesinin zaman aldığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

Enflasyon düşecek. Yılın ikinci yarısında delillerini göreceksiniz. Önümüzdeki üç yılda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli tüm adımları attık. Bu bir süreç ama nihayetinde hedefe ulaşacağız.

“Mali disiplini sağlıyoruz”

Uzun vadede büyüme ile dezenflasyonun birbirini dengelemediğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

20 sene önce enflasyonu düşürdüğümüzden bu yana geçen 20 yıllık periyotta, Türkiye’nin reel GSYİH artış oranını, önceki 20 yıla kıyasla yaklaşık 1,5 puan yükselttik.

Sürdürülebilir yüksek büyüme oranları yakalamanın en iyi yolu fiyat istikrarıdır. Mali disiplini sağlıyoruz.

“Daha güçlü biçimde sahiplenildi”

Bakan Şimşek, ekonomik programın seçim sonrası daha güçlü biçimde sahiplenildiğini kaydetti. “Çünkü insanların mesajı netti” ifadesini kullanan Şimşek, şunları dile getirdi:

Enflasyonu düşürün. Enflasyon, vergilendirmenin düşük gelirlileri en çok vuran formudur ve gelir eşitsizliğinin de temel nedenidir.

Enflasyonu düşürmek, Orta Vadeli Ekonomi Programı’mızın özünü oluşturuyor.

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