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Yeşil Gelecek Endeksi: Türkiye 76 ülke içinde 63. sırada

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Yeşil Gelecek Endeksi, 76 ülkenin/bölgenin sürdürülebilir, düşük karbonlu bir gelecek geliştirme kabiliyetlerini karşılaştırıp analiz ediyor.
Yeşil Gelecek Endeksi: Türkiye 76 ülke içinde 63. sırada

Maden ocağı faciası, zeytin ağaçlarını korumak isteyen kadınların mücadelesi ya da bakir koylara otel inşaatları gibi sık sık çevre olaylarıyla gündeme gelen Türkiye'nin, uluslararası göstergelere göre 'yeşil' karnesi iyi değil.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Technology Review tarafından yayımlanan Yeşil Gelecek Endeksi 2023 raporunda Türkiye 76 ülke içinde 63 ile son sıralarda yer aldı.

Endeks, 76 ülkenin ekonomilerinin yenilenebilir enerji, inovasyon ve yeşil politikalara yatırım yoluyla temiz enerji, sanayi, tarım ve topluma yönelme derecesini ölçüyor.

Endek şu 5 kategoriye göre değerlendirme yapıyor.

● Karbon salınımı,

● İklim politikası,

● Enerji geçişi,

● Temiz inovasyon,

●Yeşil toplum.

Buna göre 2023 yılında Türkiye’nin genel puanı 3,83. Türkiye bu skorla 76 ülke içinde 63. sırada kendine yer bulabildi.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka bu alanda da ilk beş sırada.

Bu ülkelerin ardından Hollanda ve İngiltere geliyor. Son üç sırada ise İran, Cezayir ve Zambiya bulunuyor.

76 ülkeden oluşan sıralamaya bakıldığında Türkiye’nin birçok Afrika ve Asya ülkesinden kötü durumda olduğu ortaya çıkıyor. Nijerya, Etiyopya, Angola, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti Türkiye’den daha yüksek puana sahip.

Türkiye’nin beş ana kategorideki sıralaması ise şöyle:

  • Karbon salınımı: 73
  • İklim politikası: 69
  • Enerji geçişi: 12
  • Temiz inovasyon: 23
  • Yeşil toplum:43

Türkiye, enerji geçisi kategorisinde diğer alanlara daha iyi durumda; bu göstergede 76 ülke içinde 12. sırada bulunuyor.

Türkiye temiz inovasyonda ise 23. sırada.

Temiz Hava Görev Gücü Afrika Enerji ve İklim İnovasyonu Programı Direktörü Lily Odarno, "Güvenilir ve uygun maliyetli modern enerji hizmetlerine erişimi arttırma ihtiyacı ile küresel enerji sistemini karbonsuzlaştırma ihtiyacını dengelemek zorundayız." yorumunda bulundu.

Asya Kalkınma Bankası’ndan İklim Değişikliği ve Afet Risk Yönetimi Şefi Noelle O'Brien da özellikle Hindistan ve Endonezya gibi büyük nüfusların geçim kaynaklarının kömür madenciliğine bağlı olduğu ülkelerde, enerji dönüşümünü kömür santrallerinin kapatılmasından etkilenen toplulukların ekonomik kalkınmasıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'den 3 il 'Avrupa'nın havası en kirli 15 şehri' listesinde

Öte yandan, İsveç merkezli IQAir grubunun hazırladığı 2020 Dünya Hava Kalitesi raporunda, 106 ülkede geçen yıl boyunca yapılan ölçümler analiz edildi. Buna göre Türkiye'den 3 il Avrupa'nın havası en kirli 15 şehri listesinde yer aldı.

Avrupa'nın en kirli şehirleri listesinde PM2.5 oranı 36 ile Çorum 7'inci, 34.2 ile Erzurum 10'uncu ve 33.3 ile Düzce 11'inci olarak rapor edildi.

Ankara ise 92 başkentin olduğu listede 18.5 PM2.5 oranı ile 41'inci sırada yer aldı.

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