Kobani Davası'nda Demirtaş'tan tek cümlelik savunma: Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum

IŞİD’in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek açılan Kobani Davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş duruşmaya SEGBİS ile katılarak, "Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24’ü tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davasının bugünkü duruşması Sincan 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşmayı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ve DEM Parti milletvekilleri ile DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi avukatların yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili (TİP) Ahmet Şık, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar katıldı. Öte yandan çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile birçok kişi duruşmayı takip ediyor.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkında savunmalarının alındığını ancak SEGBİS çözümlerinin tamamlanmamasından kaynaklı sürecin tamamlanmadığını bildirdi.

Altınörs: 4 yıldır hayatlarımızdan çaldınız

Alp Altınörs duruşmada ilk söz alan kişi oldu. Dayanışmanın ezilenlerin en önemli direnişi olduğunu söyleyen Altınörs, 1 Mayıs İşçi Bayramını dünyanın tüm dillerinde kutladığını belirtti. Altınörs şöyle konuştu:

“4 yıldır hayatlarımızdan çaldınız. Bu dört yılın sonunda bizler aynı noktadayız. Bir twit bahane edilerek 4 yıldır tutukluyuz. Oysa bizim çağrımız meşrudur, yasaldır, demokratiktir. IŞİD terörüne, IŞİD soykırımına karşı bir çağrıdır. Bunun sayısız örneğini savunmamda ifade etmiştim. HDP MYK’siyle BM sekreteri aynı gün aynı çağrıyı yapmış, siz bunu nasıl terörizm olarak ilan edeceksiniz. Sosyal güçlerle paralel olduğunu sizlere sundum. Ortada bir soykırım var bunu sizlere sunduk. Hepsi elinizde, sunmadığımızı söyleyemezsiniz.

İktidarın bu çağrıyı kriminalize etti ve siz bizi 4 yıldır içeride tuttunuz. Şu eyleme katıldığınız, şu camı kırdınız diye bir suçlama yok. Bizim çağrımızın amaçları açıktır, soyludur. Yanı başımızdaki halk IŞİD tarafından saldırıya uğrarken, bizler buna ses verdik ve Kobane’de soykırım engellendi. Soykırım engellendi diye biz burada 4 yıldır bedel ödüyoruz. Bu dava aklanmıştır, sizden talebimiz bu uzun tutukluluğu sonlandırmanızdır.”

Yağlı: Yargı tacizi ile bizi yüz yüze bıraktınız

Daha sonra Kobane Davası’nda tutuklu bulunan HDP MYK üyesi Dilek Yağlı söz aldı. Yağlı, daha görüşlerini dile getirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Hükmün geriye açıklanmasının ardından şunu söylemek isterim; uzun tutukluluğu şu an dikkate almanız ilginç oldu. 4 yıl geçti sizin tutanağınız bize ulaşmadı. Usulün yerine getirilmediği bir yerde hükmü nereye açıklayalım denilen bir mütalaa var. Benim fikirlerimi düşüncelerimi yargıladınız. Yargı tacizi ile bizi yüz yüze bıraktınız. Vereceğiniz karar doğrudan benimle ilgili bir karar olacak mı, bence olmayacak. Yargılama pratiğiniz buna hizmet etti. Geldiğimiz aşamada tahliye talebimi usulen istemek durumundayım. Sizden beklentimiz hukuki bir karar vermenizdir. “

Kubilay: Bir twit atılmıştır o da IŞİD barbarlığına karşı yapılmış bir çağrıdır

Tutuklu bulunan HDP önceki dönem Parti Sözcüsü Günay Kubilay ise sözlerine dayanışma gösterenlere teşekkür ederek başladı. Kubilay, “Bu dava başından beri hukuki değildir. HDP ile meşru zeminlerde mücadele etmeyi göze alamayan siyasi iktidar gayri meşru yollara başvurmuştur. 6 yıl aradan sonra bu kumpas davasını devreye sokmuştur. Heyet olarak bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Bu gayrimeşru uygulamaların da bir sınırı var. Savcının sıraladığı suçlamaların hiçbiri bize ait değildir. Bir twit atılmıştır o da IŞİD barbarlığına karşı yapılmış bir çağrıdır.

Demirtaş'tan tek cümlelik savunma

Selahattin Demirtaş ise “Herhangi bir söz talebim yok, tüm arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum” dedi.

Eski RTÜK üyesi ve dönemin HDP MYK üyesi Ali Ürküt’ün avukatı ve oğlu Erhan Ürküt, “Ali Ürküt cezaevine girdiğinde hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Kısa bir süre önce kanser teşhisi konuldu. Başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz” dedi.