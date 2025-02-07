Tufan Erhürman’dan Güney Kıbrıs’a Mülkiyet Yasası Eleştirisi: “Bu Vizyon Sorun Üretir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Meclisi’nin kuzeydeki Rum taşınmazlarıyla ilgili cezaları artıran düzenlemesine sert tepki gösterdi. Erhürman, bu adımın mülkiyet sorununu daha da karmaşık hale getireceğini ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta Cezalar Artırıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisi, kuzeyde "Kıbrıs Cumhuriyeti" hukukuna göre Rumlara ait taşınmazların alım, satım ve kullanımını suç olarak kabul eden yasada değişikliğe giderek cezaları artırdı. Bu düzenlemenin, Rum taşınmazlarının el değiştirmesini ve kullanımını daha da caydırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Erhürman: “Sorunları Daha da Karmaşıklaştırıyorlar”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, mülkiyet sorununun çözümü yerine daha da içinden çıkılmaz hale getirildiğini ifade etti. “Biri ‘yürüyün da gorkmayın’ diyerek mülkiyet sorununu daha da karmaşık hale getiriyor, öbürü her gün daha da karmaşık hale gelen mülkiyet sorununu cezaların artırılmasıyla halledebileceğini sanıyor” diyen Erhürman, her iki tarafın da yanlış bir yaklaşım sergilediğini savundu.

“Uluslararası Hukuk ve İki Bögelilik Esastır”

Erhürman, Annan Planı ve sonrasındaki müzakerelerde belirlenen çerçevenin belli olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlattı. TMK’nın kurulmasını sağlayan yasada, iki bölgeli çözüm çerçevesinde uluslararası hukuka uygun düzenlemelerin yer aldığını belirten Erhürman, bu gerçekler görmezden gelinerek alınan kararların sadece çözümsüzlüğü pekiştirdiğini vurguladı.

“Hukuku Siyasetin Aracı Haline Getirmeyin”

Erhürman, hukukun siyasete alet edilmesini de eleştirerek, bu tür adımların çözüm üretmek yerine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkileri daha da zedelediğini belirtti. "Ne çözümsüzlük çözümdür diyerek bu problemler aşılır ne de hukuku siyasetin aracı haline getirip bireyleri hedef alarak” diyen Erhürman, bu tür yaklaşımların mülkiyet sorununu içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Son olarak, mevcut mülkiyet sorununun ancak kapsamlı ve bütünsel bir çözümle ele alınabileceğini vurgulayan Erhürman, GKRY’nin attığı bu adımın çözüme değil, daha fazla soruna hizmet edeceğini söyledi.