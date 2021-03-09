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Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: En az 14 ölü

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Tunusun güneyindeki Sfaks ilinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü.
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: En az 14 ölü

Tunusun güneyindeki Sfaks ilinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Albay Hüsameddin el-Cibali, Sfaks açıklarında Tunus ve Afrika kökenli göçmenleri taşıyan iki teknenin battığını açıkladı.

Cibali, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 4 çocuk ve 9 kadının da arasında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

140 kişi kurtarıldı

Sözcü Cibali, ilk tekneden 46, ikincisinden 94 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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