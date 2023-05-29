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Türk balıkçı teknesine ateş açtılar, 2 balıkçı yaralandı!

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Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi dün Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyir halindeyken ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki balıkçı hafif olarak yaralandı.
Türk balıkçı teknesine ateş açtılar, 2 balıkçı yaralandı!

Suriye'den Türk teknesine ateş açılmasına ilişkin TC Dışişleri'nden açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, olayı kınadıklarını belirtirken "Bu müessif hadisenin takipçisi olacağız" dedi.

2 BALIKÇI HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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