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Türk eczacılık literatürüne yarım asır sonra kazandırılan ilk “Farmakognozi ve Fitoterapi” kitabı yayınlandı

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Türk eczacılık literatürüne yarım asır sonra kazandırılan ilk “Farmakognozi ve Fitoterapi” kitabı yayınlandı
Türk eczacılık literatürüne yarım asır sonra kazandırılan ilk “Farmakognozi ve Fitoterapi” kitabı yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Kırımer tarafından yazılan Farmakognozi ve Fitoterapi kitabı yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve öğrencisi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Kırımer tarafından Türk Eczacılık Literatürüne son yıllarda kazandırılan en önemli eserler arasında gösterilen 640 sayfalık Farmakognozi ve Fitoterapi kitabı yayınlandı.

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Yeni bir farmakognozi ders kitabı 70’li yıllardan bu yana yazılmıyordu

“Bilimsel eczacılığın 182’inci yılını kutlamakta olduğumuz 2021’de, Türkiye ve KKTC’de onlarca eczacılık fakültesi olmasına rağmen, güncel bir farmakognozi ders kitabının 1970’li yıllardan bu yana yazılmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” diyen Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, “Bizler birikimimizi tüm eczacılık öğrencileri ile paylaşmayı amaç edinerek bu kitabı hazırladık. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemde olan Fitoterapinin birçok fakültede zorunlu ders olarak okutuluyor olması, bu alanda da güncel bilgilerin Farmakognozi ile birlikte sunulması gerekliliğini ortaya koydu. Kitabımızda genel farmakognozi bilgileri yanında etken madde grupları ve ilgili drogların fitoterapide kullanım bilgilerine de yer verildi” dedi.

Eczacılık fakültelerinin yanı sıra kitaptan, ziraat, gıda mühendisliği, sağlık bilimleri fakültelerinde de modern bir ders kitabı olarak yararlanılabileceği; fitoterapi ve aromaterapi konularına ilgi gösteren kişilere de önemli ve güvenilir bir kaynak olabileceği belirtiliyor.

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Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, “Farmakognozi, tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi olarak eczacılık eğitimi müfredatında yer alan önemli bir meslek dersidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, farmakognozinin doğal kaynaklardan elde edilen, hastalık tedavisinde (terapötik) veya koruyucu (profilaktik) olarak kullanılan maddelerin bilimsel ve kültürel bir incelemesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Başer, “Farmakognozi genel anlamıyla, tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi olarak eczacılık eğitimi müfredatında yer alan önemli bir meslek dersidir.  Fitoterapi ise ‘bitkilerle tedavi’ anlamındadır” ifadelerini kullandı.

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