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Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone

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Milli imkanlarla geliştirilen 8 Songar silahlı drone, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARD tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele harekat alanında görev yapan unsurlarının emniyetinin sağlanması, hedef bölgesinin atış altında tutularak görevdeki etkinliğinin artırılması ve mevcut keşif, gözetleme vasıtalarına destek unsuru olarak kullanılması görevlerini yerine getirecek.

Tam yüklü iken havada en az 20 dakika kalacak Songar, en az 3 bin metre irtifada uçacak. Görev yarıçapı en az 3 kilometre olan Songar, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görevini yerine getirecek. Sistemde ayrıca silahın hedefle mesafesini tespit edecek şekilde lazer mesafe ölçer yer alacak.

Harekat alanında kullanıcı makamlarca değerlendirmelere tabi tutulan Songar, geri beslemelere bağlı iyileştirmelerle nihai ürün halini aldı.

Sözleşme kapsamında, 8 Songar'ın yanı sıra 8 sürüş ve namlu kamerası, 4 yer kontrol istasyonu, yedek malzeme, eğitim ve ilgili yer sistemleri temin edilecek.

"Drone"lar ve aksesuarlarının bu ay Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi planlanıyor.

Tekli ve çoklu görev yapabiliyor

Songar, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirildi ve otomatik makineli tüfekle donatıldı.

Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip Songar, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone olma özelliği taşıyor. Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak da etkin şekilde kullanılıyor.

Tekli veya çoklu olarak görev yapabilen Songar, tehdit, hedef bölge ya da noktanın havadan keşfini sağlayıp tehdidi etkisiz hale getiriyor. Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştiren Songar, gerçek zamanlı görüntü aktarabiliyor.

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