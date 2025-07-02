Türk Telekom, Fiber-Optik Altyapıyı 18 Ayda Tamamlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, iletişimde fiber-optik altyapıya geçişin Türk Telekom tarafından yapılacağını ve yaklaışık 100 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşeceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Hakan Üredi Başkanlığındaki yeni Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) yönetimini kabul ederek görüştü.

Bakan Arıklı, ülkede her haneye fiber-optik altyapı götürülmesini amaçlayan “Her Eve Fiber” projesi için yap-işlet-devret modelinde karar kılındığını, bu doğrultuda 11 Temmuz 2025’te Türkiye Cumhuriyeti ile bir protokol imzalanacağını ve projenin Türk Telekom tarafından 18 ayda tamamlanacağını belirtti.

Daha önce, yerli firmaların oluşturduğu bir konsorsiumun fiber-optik altyapıyı döşeme görevini üstlendiğini belirten Arıklı, “Ne yazık ki maliyet açısından oldukça yüksek bir miktar söz konusu. Ayrıca projenin tamamlanması için beş yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu aktardılar. Bu süre çok uzun ve halkımıza ‘fiber-optik için bir beş yıl daha beklemeniz gerekecek’ deme hakkımız yok. Bu nedenle hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda projenin Türk Telekom tarafından yapılması kararlaştırılmıştır” dedi.

Arıklı, 11 temmuz’da imzalanacak protokolün ardından Türk Telekom’un, mal sahibi olan Telekomünikasyon Dairesi ile birlikte çalışacağını kaydetti.

DAİREDE PERSONEL, TECHİZAT VE ARAÇ EKSİKLİĞİ VAR

Tel-Sen Başkanı Üredi, kabulda fiber-optik altyapı projesi ile ilgili Bakan Arıklı’dan bilgi aldı ve Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarını aktardı.

Dairede en önemli eksikliğin araç ve personel eksikliği olduğunu belirten Üredi, havai hatların bakım-onarımını yapan bir tek ekip olduğunu, arızalara çıkarken ekiplerin araç bulamadığını ve bundan daha da önemlisinin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını içselleştirmiş olmalarına rağmen, bunları uygulamak için Telekomğünikasyon Dairesi’nin gerekli araç-gereç ve malzemeyi alacak bütçeye sahip olmadığını anlattı.

Telekomünikayon Dairesi’nin teknik techizat yönünden çağın gerisinde kaldığını belirten Üredi, “Personelimiz, yeterli bütçe olmadığı için canlarını tehlikeye atarak hizmet veriyor. Bu hizmeti, güncelliğini yitirmiş, çoktan yenileriyle değiştiriilmesi gereken teknik techizatla vermeye çalışıyor. Telekomünikasyon Dairesi’ne yeterli bütçe ayrılmaması, iş sağlığı ve güvenliği açısında sakıncalar yaratırken, vatandaş da hak ettiği hizmeti alamıyor” dedi.

Üredi, Telekomünikasyon Dairesi’nin devlet bütçesine en fazla katkı sağlayan dairelerden biri olduğunu ancak bu hizmetin karşılığını alamadığını belirterek, “Tel-Sen olarak bizler, her yıl fiber-optik projesinden elde edilecek gelirin yüzde 25’inin, alytapı yatırımlarında kullanılması şartıyla Telekomünikasyon Dairesi’ne verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı ise bunun haklı bir talep olduğunu belirterek konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıyacağını ifade etti.