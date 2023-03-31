  • BIST 4.805,14
  • Altın 1219.854
  • Dolar 19.1814
  • Euro 20.9122
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adaya geldi

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslar yapmak üzere KKTC’ye geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adaya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki programı kapsamında, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlıklarını da ziyaret edecek.

Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine, ortak basın toplantısına katılacak.

Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camisi'ndeki iftar programında da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yarın görüşecek Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşacak, Hala Sultan Camisi'ndeki iftar programında KKTC'li vatandaşlarla bir araya gelecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ'de “Uluslararası Mesleki Eğitim Günleri” gerçekleştirildi31 Mart 2023 Cuma 15:25
  • Önümüzdeki günlerde hava kaç derece olacak?31 Mart 2023 Cuma 15:02
  • YDP de başkanlık divanına atamalar yapıldı31 Mart 2023 Cuma 14:58
  • KTÖS: Atatürk Öğretmen Akademisinin üzerinden elinizi çekin.31 Mart 2023 Cuma 14:56
  • Avrupa Parlamentosu’ndan Ersin Tatar’a: “IMAGINE’a geri dön!”31 Mart 2023 Cuma 14:55
  • İlaç sıkıntısı... Vatandaş isyan etti: Vicdanınız sızlamaz mı?31 Mart 2023 Cuma 14:48
  • Kamil Direl: KIB-TEK'in üretim  maliyeti AKSA'dan daha ucuz değil!31 Mart 2023 Cuma 14:44
  • Müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya özel müteahhitlik izni31 Mart 2023 Cuma 14:42
  • İki Toplumlu Barış İnisiyatifi toplantı düzenledi31 Mart 2023 Cuma 14:37
  • Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış31 Mart 2023 Cuma 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti