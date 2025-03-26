Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı: Rezervlerde belli bir kayıp oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Rezervlerde belli bir kayıp oldu. Merkez Banka’mız (MB) da gerekli bazı proaktif olarak birtakım aksiyonlar aldı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların başladığı 19 Mart’ta dolar 41 lirayı, gram altınsa 4 bin 11 lirayı görerek rekor kırmıştı. 106 kişi için gözaltı kararı çıkarken borsa aynı gün yatırımcısını düşüşten korumak için iki kez devre kesmişti. Türkiye’de bankaların Türk Lirası’nı korumak için 8 milyar dolar sattığı belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MB Başkanı Fatih Karahan dün Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğindeki toplantıda küresel yatırımcılarla telekonferasla görüşmüştü.

Şimşek yatırımcılara ‘devam eden yargı süreçlerine dair yorum yapmayacağı’nı belirterek şunları söylemişti:

“Mahkeme kararı sonrasında varlık fiyatlarında ciddi volatilite görülmüş, döviz talebi artmıştır.”

“Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz.”

“Pazartesi döviz talebi yabancı yatırımcılardan kaynaklanmıştır (Bu miktar 500 milyon dolar).”

Yılmaz, dün Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin konuştu. 58 yaşındaki siyasetçi, 25 milyar dolarlık bir rezerv kaybından bahsedildiği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* Rezervlerde belli bir kayıp oldu. MB de gerekli bazı proaktif olarak birtakım aksiyonlar aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’muz ve diğer ilgili kuruluşlarımız da. Çok da doğru yaptılar.

* Burada piyasadaki geçici dalgalanmaları engellemeye dönük, istikrarı korumaya dönük belli kurumlarımız belli adımlar attılar. Bunlarda bir tanesi de faiz aralığının genişletilmesiydi. Bunlar geçici, üç gün, beş gün diyelim.

* Sıcak hadiseyi, etkilerini kontrol altına almak için yapılan, atılan adımlardı. Böyle uzun vadeli sürdürülen ve etki doğuran hadiseler değil. Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır ama bunu üç gün yaşanan bir şeyin maliyetini bir yıllık olarak hesaplamak doğru bir şey değil. Çok abartılı bir etki beklemiyorum.