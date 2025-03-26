  • BIST 9620.71
  • Altın 3698.39
  • Dolar 37.9969
  • Euro 41.0628
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı: Rezervlerde belli bir kayıp oldu

»
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Rezervlerde belli bir kayıp oldu. Merkez Banka’mız (MB) da gerekli bazı proaktif olarak birtakım aksiyonlar aldı” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı: Rezervlerde belli bir kayıp oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların başladığı 19 Mart’ta dolar 41 lirayı, gram altınsa 4 bin 11 lirayı görerek rekor kırmıştı. 106 kişi için gözaltı kararı çıkarken borsa aynı gün yatırımcısını düşüşten korumak için iki kez devre kesmişti. Türkiye’de bankaların Türk Lirası’nı korumak için 8 milyar dolar sattığı belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MB Başkanı Fatih Karahan dün Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğindeki toplantıda küresel yatırımcılarla telekonferasla görüşmüştü.

Şimşek yatırımcılara ‘devam eden yargı süreçlerine dair yorum yapmayacağı’nı belirterek şunları söylemişti:

  • “Mahkeme kararı sonrasında varlık fiyatlarında ciddi volatilite görülmüş, döviz talebi artmıştır.”
  • “Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz.”
  • “Pazartesi döviz talebi yabancı yatırımcılardan kaynaklanmıştır (Bu miktar 500 milyon dolar).”

Yılmaz, dün Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin konuştu. 58 yaşındaki siyasetçi, 25 milyar dolarlık bir rezerv kaybından bahsedildiği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* Rezervlerde belli bir kayıp oldu. MB de gerekli bazı proaktif olarak birtakım aksiyonlar aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’muz ve diğer ilgili kuruluşlarımız da. Çok da doğru yaptılar.

* Burada piyasadaki geçici dalgalanmaları engellemeye dönük, istikrarı korumaya dönük belli kurumlarımız belli adımlar attılar. Bunlarda bir tanesi de faiz aralığının genişletilmesiydi. Bunlar geçici, üç gün, beş gün diyelim.

* Sıcak hadiseyi, etkilerini kontrol altına almak için yapılan, atılan adımlardı. Böyle uzun vadeli sürdürülen ve etki doğuran hadiseler değil. Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır ama bunu üç gün yaşanan bir şeyin maliyetini bir yıllık olarak hesaplamak doğru bir şey değil. Çok abartılı bir etki beklemiyorum.

‘Keşke emekli sayımız daha az olsaydı da daha fazla imkan sunabilseydik’

Yılmaz emeklilere bayram ikramiyesine ilişkin de şöyle konuştu:

* Keşke emekli sayımız daha az olsaydı da mevcut emeklilerimize daha fazla imkan sunabilseydik. 16 milyonu geçen bir emekli sayımız var.

* Burada aldığımız her karar çok büyük sonuçlar doğurur ama biz her zaman emeklimizi de anlıyoruz, yaşam şartlarını anlıyoruz. Dolayısıyla inanın imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu adımları atıyoruz.

* Önümüzdeki dönemde bu enflasyondaki düşüş devam ettikçe, daha istikrarlı bir ortam oluştukça, mali alanımız oluştukça emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan protestolarla ilgili konuştu: 'Hesabı sorulacak'25 Mart 2025 Salı 10:33
  • Dış basında İmamoğlu protestoları: 'Muhalefet için değil, demokrasi için eylem yapıyoruz'25 Mart 2025 Salı 10:32
  • Silivri'de ilk görüşme: Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor25 Mart 2025 Salı 09:57
  • Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!24 Mart 2025 Pazartesi 18:37
  • Ertuğrul Özkök: İmamoğlu için 15 milyon oy atılırken, iktidar medyasını kaç kişi izliyordu?24 Mart 2025 Pazartesi 13:57
  • İmamoğlu’nun ifadesi: Benim mal varlığım bir yüzükle yola çıkılan uydurma siyasi yaşam hikâyelerine benzemez!24 Mart 2025 Pazartesi 11:00
  • İmamoğlu Silivri Hapishanesine gönderildi24 Mart 2025 Pazartesi 09:17
  • İBB soruşturması I Kararlar açıklanıyor: İşte tutuklanan ve serbest bırakılanlar...23 Mart 2025 Pazar 10:31
  • CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi: Oy verme işlemi başladı23 Mart 2025 Pazar 10:29
  • Ekrem İmamoğlu tutuklandı23 Mart 2025 Pazar 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti