Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2019 için yüzde enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürüldüğünü söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin ayrıntıları bugün Ankara'da kamuoyu ile paylaştı.

Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürdüklerini, 2020 için enflasyon tahminini de yüzde 9,3'ten 8,2'ye çektiklerini açıkladı.



Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde enflasyona düşüş yönünde daha fazla katkı vereceğini öngördüğümüz çıktı açığının 2019 yılı enflasyon tahmini üzerindeki sınırlayıcı etkisini 0,3 puan olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın, birim iş gücü maliyetleri üzerinden yıl sonu enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici etki geleceğini hesaplıyoruz. Bu çerçevede, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,6 puan aşağı çektik. 2020 yılı enflasyon tahminini ise yüzde 9,3'ten yüzde 8,2'ye düşürdük" açıklaması yaptı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çetinkaya, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yılı sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Çetinkaya, talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği katkının artması ve enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamasının yanı sıra petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarının özellikle bu yıl için aşağı çekilmesinin enflasyon tahminlerindeki aşağı yönlü güncellemede belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.



Sıkı para politikasından ödün verilmeyeceği mesajı da veren Çetinkaya, "sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsamasını öngördüklerini" ifade etti.