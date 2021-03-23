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Türkiye Milli Eğitim Bakanı ‘itiraf etti’: Çocuklar boşu boşuna okuldan olmuş

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı ‘itiraf etti’: Çocuklar boşu boşuna okuldan olmuş
Türkiye Milli Eğitim Bakanı ‘itiraf etti’: Çocuklar boşu boşuna okuldan olmuş

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım” dedi. Bakanın açıklaması, “O halde okullar neden kapalıydı” sorusunu akla getirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’de ilk olarak bir hafta ara verildiği duyurulan yüz yüze eğitim bir sene boyunca sekteye uğramıştı. Bu süreçte kısa süreli olarak bazı sınıfların haftanın belirli günleri okula gitmesi dışında yüz yüze eğitim hiç yapılmadı.

Eğitimcilerin ‘kayıp nesil‘ uyarıları, okul çağındaki çocukların Covid-19 için risk grubunda bulunmadığı gibi virüsü yetişkinlere bulaştırarak da vakaların artışına yol açtığı yönünde bir veri olmadığına dair araştırmalara rağmen yüz yüze eğitime ısrarla geçilmemişti.

Bakanlığın eğitim ve sınav takvimine dair yaptığı açıklamalar ise genelde daha fazla kafa karşıklığı ve soru işaretlerine neden olmuştu.

Yüz yüze eğitime verilen aranın birinci yılı dolmak üzereyken nihayet 15 Şubat’ta öncelikle köy okullarında, 2 Mart’ta ise tüm illerde haftanın iki günü eğitime başladı.

Habertürk’ten Nagehan Alçı’nın görüştüğü bakan Selçuk okullardan kaynaklı bir yayılım olmadığını belirtti.

Bakan, Trabzon İl Milli Eğitim müdürünün beş öğretmenin hayatını kaybettiği ve 70 öğretmenin karantinada bulunduğuna ilişkin açıklamasına dair haberin iletişiminin çok yanlış yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Müdüre hemen uyarı gönderdik. Yanlış algıya yol açmamak için çok dikkatli olmak gerekir. Vakaların okul kaynaklı olduğu belli değil, okullar kapalı iken öğretmenler enfekte olmuyorlar mıydı? Söz konusu vakalar virüsü dışarıda almış olabilir, sanki okul virüsün kaynağıymış gibi bir bilgilendirme yapmak toplumda çok yanlış önyargılara sebep oluyor.”

Selçuk vaka artışlarının eğitimin seyrini etkilemeyeceğini de ifade etti: “Okulları tüm illerde haftada iki gün açma kararı aldık. Kırmızıda da mavide de. Dolayısıyla vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım.”

Selçuk, buna rağmen neden okulların bu kadar uzun süre yüz yüze eğitime geçmediğine ya da neden hala tamamen açılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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