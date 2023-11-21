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Türkiye Survivor yarışmasına yıllar önce katılan yarışmacı tecavüzden suçlu bulundu

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Mağusa bölgesi” Ağır Ceza Mahkemesi’nin, birkaç yıl önce Türkiye Survivor yarışmasına yarışmacı olarak katılan 39 yaşındaki Türk asıllı kişiyi, tecavüzden suçlu bulduğu belirtildi.
Türkiye Survivor yarışmasına yıllar önce katılan yarışmacı tecavüzden suçlu bulundu

Politis gazetesi, Türk Survivor yarışmacısının ismine yer vermezken ilgili mahkemenin, Türk asıllı kişiyi, Afrika kökenli kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulduğunu yazdı.

Türk asıllı kişinin, 35 yaşındaki aynı zamanda siyasi sığınma başvuru sahibi olan Kamerunlu kadına, Nisan 2022’de tecavüz etmekle suçlandığını yazan gazete, bu kişinin ayrıca uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu da belirtti.  

Habere göre davaya ilişkin hapis cezasının açıklanacağı oturum yarın yapılacak.

Türk asıllı kişinin davanın görülmesine kadar tutuklu kalacağını yazan gazete, bahse konu kişinin tutuklandıktan hemen sonra, polise yaptığı açıklamada “Erdoğan hükümeti aleyhine kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’de arandığını, buna bağlı olarak Güney Kıbrıs’a sığınarak siyasi sığınma talebinde bulunduğunu” söylediğini belirtti.

 
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