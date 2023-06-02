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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Pazar günü tamamlanacak

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THK Türkiye Yamaç paraşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmaları resmi açılış ile yarın başlayacak. Yarışma, Pazar günü tamamlanacak.
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Pazar günü tamamlanacak

KKTC Hava Sporları Federasyonu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğinde organize edilen THK Türkiye Yamaç paraşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmaları resmi açılış ile yarın başlayacak. 

Resmi açılışta Türkiye’den gelen paramotorlar da gösteri uçuşu yapacak. 

Bugün yapılan antrenman uçuşlarının ardından yarın ve Pazar günü yapılacak yarışma uçuşlarıyla tamamlanacak organizasyon, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Tatlısu Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla yapılacak. 

ZİYA: “THK VE TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM” 

KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, 3 yıl aradan sonra organizasyonun KKTC’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na teşekkür ediyorum” dedi. 

THK VE THSF İLE PROTOKOL İMZALANDI  

Ziya, THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydederek, “Bu iki kurumumuzla her türlü iş birliğini kapsayan birer protokol imzaladık. Havacılığın KKTC’de gelişmesi için yeni çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı. 

KATILIM İÇİN ÇAĞRI 

Bu tür organizasyonların ülke adına önemli olduğunu kaydeden Ziya, seyircilerin katılımıyla bu organizasyonun daha anlamlı olacağını belirterek herkesi Tatlısu’ya davet etti. 

Ziya, “Koymuş olduğu katkılardan dolayı Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

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