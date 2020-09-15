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Türkiye-Yunanistan Askeri Heyetleri Nato Karargahı'nda Teknik Toplantı Yapacak

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Türkiye-Yunanistan Askeri Heyetleri Nato Karargahı'nda Teknik Toplantı Yapacak
Türkiye-Yunanistan Askeri Heyetleri Nato Karargahı'nda Teknik Toplantı Yapacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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