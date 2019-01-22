Türkiye'de 16 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli'de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün sabah Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Saraylar mahallesi, Eski Sarayköy caddesinde meydana geldi. Hidayet Kaya yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay'a çarptı.

16 yaşındaki çocuk, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tomay'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

YARIYIL TATİLİNDE İŞE GİDİYORDU

Tomay'ın yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için bir mağazada çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi Tomay'ın dört kardeşin ikincisi olduğu, anne ve babasının ise bir tekstil atölyesinde çalıştığı belirtildi.

Zinnur Tomay memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 50 yaşındaki minibüs şoförü Kaya gözaltına alındı.