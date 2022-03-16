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Türkiye’de 22 Bin 345 Yeni Vaka 118 Can Kaybı

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Türkiye’de 22 Bin 345 Yeni Vaka 118 Can Kaybı
Türkiye’de 22 Bin 345 Yeni Vaka 118 Can Kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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