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Türkiye'de 6284 sayılı kanun nedir, neden yeniden gündeme geldi?

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Hür Dava Partisi'ni (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'na dahil etti.
Türkiye'de 6284 sayılı kanun nedir, neden yeniden gündeme geldi?

YRP ön koşul olarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da değişikliğin de aralarında bulunduğu 30 talebini AKP'ye iletmişti. YRP lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık" dedi.

Böylece 6284 sayılı kanun yeniden gündeme geldi. Peki bu kanun neleri içeriyor, süreç nasıl ilerledi?

8 Mart 2012'de TBMM'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

6284 sayılı kanun, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki bir heyetin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile yaptığı görüşme sonrasında tekrar tartışılmaya başlandı.

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