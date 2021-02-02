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Türkiye'de 7 bin 795 yeni vaka 120 ölüm

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Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka belirlendi. 120 kişi vefat etti.
Türkiye'de 7 bin 795 yeni vaka 120 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka belirlendi. 120 kişi vefat etti.

630 hasta tespit edildi. 8 bin 639 kişinin daha COVID-19’u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 379 bin 70’e yükseldi.

Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı. Türkiye’de son 24 saatte 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70’e yükseldi. 

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