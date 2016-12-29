 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.655
  • Altın 130,295
  • Dolar 3,5350
  • Euro 3,6933
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi

»
Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi
Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi. Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi. Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya yükseltildi.

 

Buna göre asgari ücretin brüt miktarı 1777.50 lira olurken, net 1404 lira oldu. Bu da yaklaşık yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Öncelikle işveren kardeşlerimizin de çok mutlu olamadığı, işçinin de çok mutlu olamadığı, benim de çok mutlu olamadığım ama neticesinde yarınlarımızın huzurlu, güvenli ve istikrarlı geçebilmesi için sıkıntıları azaltacağımız, büyük başarılara yürüyebileceğimiz bir gayretle olabildiğinde ortak bir karar vermeye çalıştık” diye konuştu.

Müezzinoğlu, zammın yıl içinde bir defa gerçekleştirileceğini, iki kademeli artış olmayacağını söyledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnönü, vefatının 43. Yılında anılıyor25 Aralık 2016 Pazar 12:36
  • Arif Erdem hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi24 Aralık 2016 Cumartesi 18:38
  • Tavuk dürümden "bonzai" çıktı!24 Aralık 2016 Cumartesi 16:49
  • Osmanlılar siyasete geri dönüyor!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:03
  • Karlov suikastinde "ByLock" uygulaması tespit edildi!24 Aralık 2016 Cumartesi 11:56
  • ATV'ye "Atatürk'e hakaret" cezası!23 Aralık 2016 Cuma 19:05
  • Büyük iddia!23 Aralık 2016 Cuma 15:56
  • Türkiye'de 2016 böyle geçti...23 Aralık 2016 Cuma 11:57
  • Türkiye, mesai saatlerini değişmeye başladı!23 Aralık 2016 Cuma 11:05
  • HDP’li Pervin Buldan gözaltında23 Aralık 2016 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti