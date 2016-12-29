Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi. Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi. Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya yükseltildi.

Buna göre asgari ücretin brüt miktarı 1777.50 lira olurken, net 1404 lira oldu. Bu da yaklaşık yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Öncelikle işveren kardeşlerimizin de çok mutlu olamadığı, işçinin de çok mutlu olamadığı, benim de çok mutlu olamadığım ama neticesinde yarınlarımızın huzurlu, güvenli ve istikrarlı geçebilmesi için sıkıntıları azaltacağımız, büyük başarılara yürüyebileceğimiz bir gayretle olabildiğinde ortak bir karar vermeye çalıştık” diye konuştu.

Müezzinoğlu, zammın yıl içinde bir defa gerçekleştirileceğini, iki kademeli artış olmayacağını söyledi.