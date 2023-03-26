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Türkiye'de AVM'deki 'VIP tuvalet'e zam geldi: Artık 1,5 değil 25 lira

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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Florya semtinde bulunan AVM'deki lüks tuvaletin giriş ücreti 25 liraya çıkarıldı.
Türkiye'de AVM'deki 'VIP tuvalet'e zam geldi: Artık 1,5 değil 25 lira

Florya'da bir alışveriş merkezinde müşterilerine VİP hizmet veren tuvalet, Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı.

Türkiye'de tek şubesi bulunan ve lüks hizmet konseptiyle işletilen tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor.

İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen VİP tuvaletin yeni ücreti ise 25 liraya yükseldi.

Abonelik 400 lira

Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VİP tuvaleti kullanabiliyor.

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