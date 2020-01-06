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Türkiye'de bir yılda 100 gazete kapandı

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Türkiye'de bir yılda 100 gazete kapandı
Türkiye'de bir yılda 100 gazete kapandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2019’da Türk basınının yaşadığı zorlukları raporlaştırdı.

Rapora göre, Basın İlan Kurumu görev alanında 32’si yaygın, 10’u bölgesel, 642’si de yerel olmak üzere 684 gazete; valiliklerin görev alanında da 422 yerel gazete olmak üzere toplamda 1106 gazete yayın yapıyor. 2019’da 100 gazete ise kapandı.

Gazetelerde 7 bin 593 gazeteci, 15 binden fazla da dağıtım, baskı ve büro işçisi çalışıyor. Basında işsizlik oranı yüzde 30’lara kadar yükseldi. Son 10 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini buldu. Cezaevlerinde 108 gazeteci tutuklu. Son beş yılda 3 bin 804 basın kartı iptal edildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın bir araştırmasına göre önceki yıl üniversitelerin gazetecilik bölümlerinden 2000-2150 arasında öğrenci mezun oldu. Sektördeki işsizlik oranı hesaba katıldığında mezun olan her dört gençten biri işsiz kalma tehdidiyle yüz yüze.

Kağıttaki artış basını vurdu

İki yıl önce, 2017’de tonu 750 avro olan kâğıt 900 avroya çıktı. Yayıncı maliyeti yüzde 60 arttı. Gazeteler sayfa sayılarını ve renkli sayfalarını azalttı. Çok sayıda yayına zam geldi.

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