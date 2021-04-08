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Türkiye'de Birçok ilde tekel bayilerine, ‘İçki satan lanetlenmiştir’ yazılı mektuplar gönderildi!

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Türkiye'de Birçok ilde tekel bayilerine, ‘İçki satan lanetlenmiştir’ yazılı mektuplar gönderildi!
Türkiye'de Birçok ilde tekel bayilerine, ‘İçki satan lanetlenmiştir’ yazılı mektuplar gönderildi!

Konya, Ankara ve Ordu illeri başta olmak üzere birçok kentte tekel bayi esnafları, ‘uyarı içeren’ mektuplar aldı. Türkiye Tekel Bayiiler Platformu Kurucu Özgür Aybaş, “Tarikatlardan, bazı camilerde görev yapan imamlar kendilerine görev mi verilmiş bilmiyorum ama insanlara bu tarz mektupları gönderiyorlar, üstüne bir de dükkanlara gelip sözlü tebliğde bulunuyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ramazan ayı yaklaşırken Konya, Ankara ve Ordu illeri başta olmak üzere birçok kentte tekel bayi esnafları ‘uyarı içeren’ mektuplar aldı.

Mektuplarda, “İçki ve uyuşturucu üreten, dağıtan, alan, satan, eken, biçen, özendiren ve aracılık edenlere lanet edilmiştir” gibi ifadeler yer aldı.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Türkiye Tekel Bayiiler Platformu Kurucu Özgür Aybaş “Özel hayata ve özel hayata zaten otorite tarafından yapılan bir müdahale var. Tarikatlardan, bazı camilerde görev yapan imamlar kendilerine görev mi verilmiş bilmiyorum ama insanlara bu tarz mektupları gönderiyorlar, üstüne bir de dükkanlara gelip sözlü tebliğde bulunuyorlar” diye konuştu.

‘AYNISINI BİZ YAPSAK?’

Mektuplarda yer alan ayrımcı ve özel hayata müdahale eden ifadelerin de altını çizen Aybaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz bu insanların bulunduğu cemaatlere, tarikatlara gitsek, siz niye alkol almıyorsunuz desek bu düşünce özgürlüğüne müdahaleye girmez mi? Fakat onlar bize geldiği zaman, biz onları eleştirince sadece fikir beyan etmiş oluyorlar. Bunlar bizim tebliğimiz diyerek işin içinden çıkıyorlar. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Biz dini bilmiyor muyuz? Bu yapılan tamamen farklı bir uygulama, bu da aslında bir suç.”

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