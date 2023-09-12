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Türkiye’de diyanet geçinemeyen milyonlar için dua yayınlandı

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Türkiye'de Diyanet, hayat pahalılığına karşı çareyi dua etmekte buldu. Geçinemeyen milyonlar için de dua yayınlandı: ‘Borcumu ödemeyi nasip eyle ya Rab!’
Türkiye’de diyanet geçinemeyen milyonlar için dua yayınlandı

Türkiye’de Diyanet, hayat pahalılığına karşı çareyi dua etmekte buldu. Geçinemeyen milyonlar için de dua yayınlandı: ‘Borcumu ödemeyi nasip eyle ya Rab!’

TÜİK’in tartışmalı verilerine göre Türkiye’de konut ve konut masrafı dışında borcu olanların oranı yüzde 60. Yani her beş kişiden üçü borçlu. Bu yılı 50 milyar 486 milyon liralık bütçeyle kapatacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, borçlulardan dua etmelerini istedi. Yüksek harcamalarıyla gündemden düşmeyen kurumun 2023 yılı takviminde, borç duasının olduğu ortaya çıktı. Diyanet’in 10 Eylül 2023 Pazar günkü takvim yaprağında “Borçlular ve geçim sıkıntısı çekenler için dua” yer aldı. İnternet ortamında da yer alan takvimde, “Müslüman, borcunu ödemek için gayret gösterirken, dua da etmelidir” denildi.

BENİ FAKİRLİKTEN KURTAR

Takvimde şu öneriler yer aldı: “Peygamberimiz, borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.”

işte o dua

“Allah’ım! Sen yedi göğün Rabbi, ulu Arş’ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren, tohum ve çekirdekleri çatlatan sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır. Sen zâhirsin, senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir. Sen bütün sırları bilensin, senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu ödemeyi nasip eyle, beni fakirlikten kurtar.”

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