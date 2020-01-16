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Türkiye'de elektrikte özelleştirmenin sonucu: Sokak lambasının faturasını vatandaşa yazdılar

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Kastamonu Esentepe Mahallesi'nde site dışında kalmasına rağmen sokak aydınlatma giderlerini TOKİ sakinlerinden tahsil etmek isteyen Enerjisa, geriye dönük 7 yılı kapsayan 140 bin liralık fatura çıkardı, konut sahiplerini de icraya verdi.
Türkiye'de elektrikte özelleştirmenin sonucu: Sokak lambasının faturasını vatandaşa yazdılar

Konut sakinleri ayrıca 6 aydır sokak aydınlatmaları yanmadığı için el fenerleriyle, cep telefonu ışıklarıyla evlerine ulaşmaya çalışıyor.

Enerji şirketleri şimdi de sokak aydınlatma ücretlerini yurttaşlara fatura etmeye başladı.

Kastamonu Esentepe Mahallesi'nde site dışında kalmasına rağmen sokak aydınlatma giderleri TOKİ sakinlerinden tahsil edilmek istendi, konut sahipleri icraya verildi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Esentepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutları sakinlerinin yaşadıklarını Meclis gündemine taşırken, şöyle konuştu:

“Kastamonu Esentepe Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan binin üzerinde dar gelirli vatandaşımız mağdurdur. Site dışında kalmasına rağmen sokak aydınlatma giderlerini TOKİ sakinlerinden tahsil etmek isteyen Enerjisa, geriye dönük 7 yılı kapsayan 140 bin liralık fatura çıkarmış, konut sahiplerini de icraya vermiştir. Böyle bir faturadan geçen yıl haberdar olan konut sakinleri ayrıca 6 aydır sokak aydınlatmaları yanmadığı için el fenerleriyle, cep telefonu ışıklarıyla evlerine ulaşmaya çalışmaktadır. Büyük bir başarı gibi gösterilerek özelleştirilen ve bugün 2 milyar doları aşan borcu olan enerji dağıtım şirketlerinin; borçları dururken vatandaşı karanlıkla cezalandırma gafletine düşmesi de, iktidardakilerin buna göz yumması da kabul edilemez. Enerji Bakanına çağrımızdır: Bu borç yeniden gözden geçirilmeli, sokak lambaları acilen yanmalıdır.”

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