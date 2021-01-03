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Türkiye’de Hasan Çakmak’la ilgili kitap yazıldı

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Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın edebiyat yaşamı ile ilgili Türkiye’de kitap yazıldı.
Türkiye’de Hasan Çakmak’la ilgili kitap yazıldı

Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın edebiyat yaşamı ile ilgili Türkiye’de kitap yazıldı.

“Türk Edebiyatı’nda Prof. Hasan Çakmak” ismini verdikleri kitap Taş Medrese yayınlarında Türkiyeli kitapseverlere sunuldu.

Yazar Hasan Çakmak’ın yazmış olduğu kitapları ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ile dünyada yapmış olduğu kültür sanat çalışmalarını anlatan kitap yazar/şair Yahya Azeroğlu tarafından kaleme alındı.

Kitabın önsözünü Türkiye’nin önce gelen akademisyenlerinden Prof.Dr. Kerem Karabulut ve Prof.Dr. Şükrü Ada’nın kaleme aldığı kitap 207 sayfa olarak okuyucunun beğenisine sunulmuş.

“Türk Edebiyatı’nda Prof. Hasan Çakmak” isimli kitabın düzeltmenliğini Can Sözer yaparken, baskısı Akademi Ajans tarafından İstanbul’da yapıldı.

Yazar Azeroğlu kitabında bölümler halinde; Hasan Çakmak’ın kitapları, kullandığı dil, dünyaya açılması, her kitaptan hayır kurumlarına bağış yapması, Hasan Çakmak özgeçmişi, kültüre hizmet madalyası alması, seyahatname türünde eseri gibi konuları ayrıntıları ile okuyucuya aktarmış.

“Türk Edebiyatı’nda Prof. Hasan Çakmak” isimli kitap Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de satışa sunulurken; Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde bulunan 200 kütüphaneye gönderilmesi planlanıyor.

Kitapta, Ertanch Hidayettin, Fırat Öcal ve Pınar Tarı isimli hem yazar hem de eğitimcilerin yıllar içinde Hasan Çakmak’la ve yazdığı kitaplarla ilgili yazılarına ve yorumlarına da yer verildi.

Kitabın arka kapağından Türkiye Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Kerem Karabulut’ın önsözünden alıntı yapılarak şu ifadelere yer verilmiş:

“ZER KADRİNİ ZERGER BİLİR…  Marifet iltifata tabidir. Kitaptaki ayrıntıları okunduğunda  da anlaşılacağı gibi, Prof. Hasan Çakmak hocamız uluslararası üne sahip olmanın yanı sıra Kıbrısımızın, Türkiyemizin ve Türk Dünyası’nın önemli bir değeri ve aydınıdır.”

“Türk Edebiyatı’nda Prof. Hasan Çakmak” isimli kitap, Kuzey Kıbrıs’ta Lefkoşa Deniz Plaza’da 2021 ocak itibarı ile satışa sunulmuş durumda.

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