  • BIST 119.514
  • Altın 303,943
  • Dolar 5,9776
  • Euro 6,5954
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası

»
CHP'li Barış Yarkadaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçları hala çıkmadı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası

CHP'li Barış Yarkadaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının henüz çıkmadığını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi.

BirGün’ün haberine göre hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken, şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

​Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

​Yarkadaş açıklamasın, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu" ifadelerini kullandı.

'Sağlık Bakanı hâlâ koronavirüslü hasta yok diyor'

Bu sabah saat toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise "Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.

Koca ayrıca Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

​Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu.

Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

Çinli çocuk 10 gün önce Şangay'dan geldi'

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.

Yakardaş'tan yeni açıklama: İşte belge

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yarkadaş, "Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 700 bin kişi Suriye'den Türkiye'ye doğru kaçıyor30 Ocak 2020 Perşembe 19:59
  • Kanal İstanbul için 458 hektarlık ormanlık alan yok olacak30 Ocak 2020 Perşembe 19:53
  • Tatar Milliyet için yazdı: Mavi Vatan’da haklarımıza sahip çıkabilmek30 Ocak 2020 Perşembe 19:17
  • MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak30 Ocak 2020 Perşembe 18:51
  • Babacan'dan yeni parti açıklaması30 Ocak 2020 Perşembe 17:27
  • T.C: Dışişleri: Kıbrıs meselesi çözülene kadar Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıs Türkleridir.30 Ocak 2020 Perşembe 15:15
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'de Yunan provokasyonuna sert tepki30 Ocak 2020 Perşembe 14:21
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüse rastlanılmadı30 Ocak 2020 Perşembe 13:25
  • Şırnak'ta 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi30 Ocak 2020 Perşembe 13:23
  • HSBC: Reuters'a göre banka Türkiye'deki çıkmayı düşünüyor29 Ocak 2020 Çarşamba 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti