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Türkiye'de Kaçak doğumhaneye baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'

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Esenyurt'ta polis, ihbar üzerine kaçak bir doğumhaneye baskın yaptı.
Türkiye'de Kaçak doğumhaneye baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'

İstanbul'da bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi. İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Kendini doktor olarak tanıtan kişinin durumu iyi olmayan ailelere bebekler için ''Siz bakamıyorsanız bize satın'' teklifinde bulunduğu iddia edildi. 

Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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